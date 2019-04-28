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AP seçimlerinde küstah Türkiye açıklaması

AP seçimlerinde küstah Türkiye açıklaması

AP seçimlerinde Avrupa Halk Partisi'nin liste başı adayı Alman siyasetçi Manfred Weber, Türkiye üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söyledi.

23-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde muhafazakar Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) liste başı adayı olan Manfred Weber, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı olduğunu bir kez daha vurguladı.

Alman Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin, Münster kentinde Avrupa seçimleri kampanyasına start verdikleri toplantıda konuşan Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) üyesi Weber, "Avrupa'nın nihai sınırları var mı? Uzun vadede Avrupa nereye kadar uzanıyor?" sorusunu yöneltti.

"Ortaklık, dostluk istiyoruz ama...''

Avrupa'nın komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmayı istediğini belirten Weber, AB ile Türkiye'nin ilişkilerinde gelinen noktada en çok "dürüstlüğe ihtiyaç duyulduğunu" söyledi. "Bu nedenle Türkiye'nin AB'nin üyesi olabileceğine inanmıyorum" diyen Alman politikacı, "Ortaklık, dostluk istiyoruz ama Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandırmamız gerek" şeklinde konuştu.

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