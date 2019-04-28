Canan Kaftancıoğlu'ndan olay Sakine Cansız yanıtı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu, geçmiş yıllarda attığı tweet'lerle gündeme gelmeye devam ediyor. Kaftancıoğlu, PKK'lı terörist Sakine Cansız'la ilgili 2013 yılında yaptığı paylaşım için, "Hiç değişmedim." yorumunu yaptı.

Kaftancıoğlu, geçmişte PKK'lı terörist Sakine Cansız için attığı tweet'te, "İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti." ifadelerini kullandı.

Habertürk canlı yayına katılan Kaftancıoğlu'na, "Bugün Sakine Cansız kimdir diye sorsak ne der Canan Hanım." sorusu soruldu.

Hiç değişmedim

Kaftacıoğlu bu soruya, "Şunu söyleyeyim. Canan Kaftancıoğlu, bir algı oluşturmadı. Hayatın gerçeklerine rağmen algıları oluşturanların bir yüzleşme yapması lazımdır. İnsanlar değişebilir dediniz. Mesele tam da bu. Ne yazık ki siyasi konjonktüre göre değişen insanlardır toplumun bu hale gelmesine sebep olan. Ben Canan Kaftancıoğlu olarak hiç değişmedim." cevabını verdi.