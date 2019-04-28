Terazi Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 mayıs 2019 Yeniay parasal konuları içerecek

Günlük hayatınızda yapılması gereken işlerinizle haftanız başlıyor sevgili Terazi’ler. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Terazi burcunu sizler için yorumladı. 29 Nisan- 5 Mayıs haftasında Terazi burcunu neler bekliyor?

Günlük işlerinizi başka bir güne ertelememeye özen gösterin. Salı günü Satürn gerilemeye başlayacak. Ev ve aile alanlarınızda dolaşan Satürn’ün gerilemesi bu alanlarda birtakım sıkıntı ve problemleri karşınıza getirebilir.

Salı günü bu alanda ufak tefek krizlere açık olacaksınız. Çarşamba ve perşembe günleri dikkatli olmakta fayda var. Özel hayatınızda desteklenmeyeceksiniz. Fikirlerinizi sevdiğiniz insanla paylaşmak ve ondan beklediğiniz destekleri almak kolay olmayacak