HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Maddi konular önemli Yay Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 Mayıs 2019

Maddi konular önemli Yay Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 Mayıs 2019

Eviniz, aileniz ve bu alanda yapacaklarınızla haftanız başlıyor sevgili Yay ve yükselen Yay’lar. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yay burcunu sizler için yorumladı. 29 Nisan- 5 Mayıs haftasında Yay burcunu neler bekliyor?

Bu hafta salı günü Satürn gerilemeye başlıyor. Bu gerileme maddi konularda üstlendiğiniz sorumluluklarda birtakım sıkıntı ve problemlerin karşınıza çıkmasına neden olabilir.

Parasal konularda ve bu alandaki sorumluluklarınızla birtakım sıkıntı ve problemler oluşursa neyi gözden kaçırdığınızı iyi farkedin. Özellikle salı günü civarı parası konularda ufak bir kriz de devrede olabilir.

Çarşamba ve perşembe günleri önemli olacak. Harcamalarınız yüksek olabilir. Bu da hayata biraz negatif bakamanıza neden olacak. Kendinizi çok yormamalısınız çünkü cuma günü karşınıza gelecek olan bir fırsat yüzünüzü güldürebilir.

Kaynak: Cevapla TV

SON DAKİKA HABERLERİ
Gelini almaya giderken kaza yapan damadın bacağı kırıldı
Gelini almaya giderken kaza yapan damadın bacağı kırıldı
Fenerbahçe – Trabzonspor maçı özet ve golleri
Fenerbahçe – Trabzonspor maçı özet ve golleri
Volkan Demirel'den Trabzonsporlu isme tehdit
Volkan Demirel'den Trabzonsporlu isme tehdit
Ağaoğlu sert çıktı: Onu analar doğurmadı
Ağaoğlu sert çıktı: Onu analar doğurmadı
Adana'da kendini yılana ısırtan adam baygınlık geçirdi
Adana'da kendini yılana ısırtan adam baygınlık geçirdi
Fahrettin Altun'dan e-muhtıra açıklaması
Fahrettin Altun'dan e-muhtıra açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Bursaspor kritik maçta Akhisarspor’u ağırlıyor
Bursaspor kritik maçta Akhisarspor’u ağırlıyor
Akrep Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 Mayıs 2019 Yeniay özel hayatı etkileyecek
Akrep Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 Mayıs 2019 Yeniay özel hayatı etkileyecek
Elimi Bırakma 38. bölüm 2. fragmanı
Elimi Bırakma 38. bölüm 2. fragmanı
Terazi Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 mayıs 2019 Yeniay parasal konuları içerecek
Terazi Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 mayıs 2019 Yeniay parasal konuları içerecek
ABD'de Sinagoga silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
ABD'de Sinagoga silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
İstanbullu Gelin 82. bölüm 2. fragmanı
İstanbullu Gelin 82. bölüm 2. fragmanı
Başkan Erdoğan'dan beraberlik çağrısı
Başkan Erdoğan'dan beraberlik çağrısı
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne
Yorumlar