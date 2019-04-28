Maddi konular önemli Yay Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 Mayıs 2019

Eviniz, aileniz ve bu alanda yapacaklarınızla haftanız başlıyor sevgili Yay ve yükselen Yay’lar. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yay burcunu sizler için yorumladı. 29 Nisan- 5 Mayıs haftasında Yay burcunu neler bekliyor?

Bu hafta salı günü Satürn gerilemeye başlıyor. Bu gerileme maddi konularda üstlendiğiniz sorumluluklarda birtakım sıkıntı ve problemlerin karşınıza çıkmasına neden olabilir.

Parasal konularda ve bu alandaki sorumluluklarınızla birtakım sıkıntı ve problemler oluşursa neyi gözden kaçırdığınızı iyi farkedin. Özellikle salı günü civarı parası konularda ufak bir kriz de devrede olabilir.

Çarşamba ve perşembe günleri önemli olacak. Harcamalarınız yüksek olabilir. Bu da hayata biraz negatif bakamanıza neden olacak. Kendinizi çok yormamalısınız çünkü cuma günü karşınıza gelecek olan bir fırsat yüzünüzü güldürebilir.

Kaynak: Cevapla TV