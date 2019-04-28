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Eskişehir'de kaza geçiren trafik polisi hastanede şehit oldu

Eskişehir'de kaza geçiren trafik polisi hastanede şehit oldu

Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Halil Budak, geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede,13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

14 Nisan tarihinde Eskişehir’de etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında polis memuru Halil Budak ağır yaralandı.

Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Budak için bugün saat 14.00’da İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde resmi tören düzenlenecek.

Halil Budak’ın naaşı Kütahya’ya götürülerek Ağaçköy Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedilecek.

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