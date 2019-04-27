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Ağaoğlu sert çıktı: Onu analar doğurmadı

Ağaoğlu sert çıktı: Onu analar doğurmadı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor analizcisi özür dilemezse otobüse girer özür dilettiririm" diyen Volkan Demirel'e sert çıktı. Ağaoğlu, "Trabzonspor kulübünün otobüsünden adam aldıracak kişiyi analar daha doğurmadı." dedi.

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Volkan Demirel, 1-1 biten Trabzonspor maçından sonra, "Trabzonspor'un analizcisi mi, tercümanı mı, arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsünden alır özür diletirim. Herkes haddini bilecek." dedi.

"Benim takımımda olsaydı biletini keserdim"

A Spor canlı yayınına bağlanan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Volkan Demirel'e cevap verdi. Ağaoğlu, "Trabzonspor otobüsünden biri adam almaya kalkarsa, çok farklı şeylerle karşılaşabilir. Bunu söyleyen kendine baksın. İki maç oynandı ve olay çıkmadı diye buna içerledi herhalde. Böyle bir oyuncuyu ne kendi takımımda, ne de başka takımda istemem. Biletini keserim." dedi.

"Sizin devriniz kapandı artık"

Ağaoğlu, "Trabzonspor'un otobüsünden adam aldırmak kimsenin haddine değil, analar daha doğurmadı onu. Camialar arasında gerginlik yaşatan ifadeler oldu yıllarca, bunlardan beslenenler oldu. Herhalde herkes nasıl bir insan olduğunu anladığı için, bunlar son çırpınışları. Sizin devriniz kapandı artık." diye konuştu.

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