HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Esenyurt'ta 40'a yakın binaya girilmeyecek

Esenyurt'ta 40'a yakın binaya girilmeyecek

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, caddelerde meydana gelen çatlaklarla ilgili yaptığı açıklamada, "40'a yakın bina boşaltıldı, vatandaşları bu akşam da misafir edeceğiz. Statik izleme devam ediyor" diye konuştu

Esenyurt'ta zemin kayması yaşanan binalara bu akşam da girilemeyecek. Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, "40'a yakın bina boşaltıldı, vatandaşları bu akşam da misafir edeceğiz. Statik izleme devam ediyor" diye konuştu.

"Vatandaşlarımız bu gece de evlerine gidemeyecek"

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerinde meydana gelen çatlaklarla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız bu gece de evlerine gidemeyecekler. 40 civarında apartman tahliye edildi" dedi.

Bozkurt ayrıca "Statik izleme sürüyor, vatandaşlarımızı bu gece de misafir edeceğiz" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Esenyurt'da oluşan çatlaklar nedeniyle 30'dan fazla bina boşaltıldı
Foto Galeri Esenyurt'da oluşan çatlaklar nedeniyle 30'dan fazla bina boşaltıldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Volkan Demirel'den Trabzonsporlu isme tehdit
Volkan Demirel'den Trabzonsporlu isme tehdit
Yusuf Yazıcı'nın golü yıktı geçti
Yusuf Yazıcı'nın golü yıktı geçti
Muğla'da çocuklara taciz şüphelisi inşaat işçisi tutuklandı
Muğla'da çocuklara taciz şüphelisi inşaat işçisi tutuklandı
Sosyal medyada paylaşınca tepki çekti
Sosyal medyada paylaşınca tepki çekti
Fenerbahçe'nin yıldızına büyük protesto
Fenerbahçe'nin yıldızına büyük protesto
Adana'da kendini yılana ısırtan adam baygınlık geçirdi
Adana'da kendini yılana ısırtan adam baygınlık geçirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Her yerde aranan suç makinesi yakalandı
Her yerde aranan suç makinesi yakalandı
Zeytinburnu'nda denizden ceset çıktı
Zeytinburnu'nda denizden ceset çıktı
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Fahrettin Altun'dan e-muhtıra açıklaması
Fahrettin Altun'dan e-muhtıra açıklaması
Erzurumspor Antalya'da takıldı
Erzurumspor Antalya'da takıldı
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı
Rize'den gol sesi çıkmadı
Rize'den gol sesi çıkmadı
Ekonomist Demirtaş'tan işsizlik uyarısı
Ekonomist Demirtaş'tan işsizlik uyarısı
Yorumlar