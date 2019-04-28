Rıdvan Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında 1-1 biten Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında oynanan ve 1-1 biten Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının ardından Rıdvan Dilmen yorumlarda bulundu. NTV’deki %100 Futbol programında konuşan Dilmen, Cüneyt Çakır’ın yönetimini beğenmezken; sarı-lacivertli taraftarların takımlarını ligde tuttuğunu belirtti.

Dilmen’in sözlerinden değerlediğimiz dikkat geçen yorumlar şöyle;

“Erzurum ve Göztepe puanları alınca Fenerbahçe için her puan çok önemli oldu. Trabzonspor da formundaydı ve 22 yıl sonra ilk kez Kadıköy’de kazanmak istiyordu. Alanyaspor maçında gamsız bir takım mağlup oldu. Burada da azimli bir takım son dakikada da olsa 1 puan aldı. Trabzonspor baskıdan çok etkilendi. Fenerbahçe canla başla mücadele edip 1 puanı kopardı, Trabzonspor 22 yıl sonra buradan 3 puanı almayayım diye her şeyi denedi ve başardı.

Fenerbahçe 34 puan yaptı ve uzun süredir de maç (4 haftada 3 puan) kazanamıyor. Bu beraberlik önemli, taraftarın gelmesi ve oyuncuların mücadelesi önemli. En çok ihtiyacı olduğu dönemde Yusuf ve Abdülkadir’i çıkardı. Olcay ile top tutamazsınız. Ya uçar gidersiniz ya da top kaybedersiniz.

“Taraftar Fenerbahçe’yi ligde tuttu”

Bir yanda Alanyaspor maçında gamsız ve Ali Koç’un 7 yaşından bu yana görmediği kötü Fenerbahçe! Bir yandan da Trabzonspor maçındaki azim… İç sahadaki son 2 maça bu kadar seyirci gelmez. Bu sezon taraftar Fenerbahçe’yi ligde tuttu. Rizespor, Sivasspor, Galatasaray maçları taraftarıyla yüklenip puanlar aldığı maçlar!

Fenerbahçe deplasmanda 9 puan topladı. Normalde deplasmanda bu kadar puan alan takım küme düşer. Akhisar da 1 maçı eksik olmasına rağmen en az puan toplayan takım.