Medyadan Ersun Yanal'a şok tepki

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yanal, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında soru kabul etmeyeceğini açıklayınca basın toplantısında bulunan medya mensupları, toplantı salonunu terk etti.

Maçın ardından yayıncı kurulula konuşan Yanal, "İki başlıkta konuşmak lazım. Birinci başlık teknik yorum, ikincisi ise hakem. Hiçbirimizin mutlu olmadığı hatta üzüldüğü bir sonuç oldu. Sadece oyuncularımızın 10 kişi kaldıktan sonraki tutumlarını övebiliriz. Sonuna kadar sonuca gitmek için mücadeleyi bırakmamalarını övebiliriz. Ancak Fenerbahçe bunları aşacak. Fenerbahçe bunlara, bu durumda oynamaya alışık bir takım değil ama bir taraftan da dünyanın en sayılı hakemlerinden biri Cüneyt Çakır... Biliyorsunuz bizim oynadığımız Kayseri maçıyla MHK değişti. Fenerbahçe bu kadar yıpratılacak bir takım değil. Fenerbahçe'nin genetiğinde bu yok. Fenerbahçe oynadığı oyunla bu kadar kolay kartlar görmeyi, bu tavrı görmeyi hak etmiyor. Yitirdiğimiz oyuncuyla birlikte bu geleneksel hale geldi. Bizim de bu konuda söyleyecek sözlerimiz olacak. Yarın da sanıyorum medya bölümümüz bunları kamuoyuyla paylaşacak." ifadelerini kullandı.

Salonu terk ettiler

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından düzenlenen rutin maç sonu basın toplantısına gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın konuşmasından önce, kulübün medya sorumlusu Çağrı Çobanoğlu, Ersun Yanal'ın kısa bir değerlendirme yapacağını ve soru almayacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından basın mensupları, basın toplantı odasını terk etti. Bir anda toplantı salonu boşalırken, salonda yalnızca kameramanlar ve Ersun Yanal'ın açıklamalarını yazan basın mensupları, toplantı odasında kaldı.