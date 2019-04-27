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Volkan Demirel'den Trabzonsporlu isme tehdit

Volkan Demirel'den Trabzonsporlu isme tehdit

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, "Trabzonspor'un analizcisi midir nedir içeri girerken arkamdan gereksiz laflar söyledi. Gelsin benden özür dilesin. Yoksa ben gider otobüsten alıp özür diletmesini bilirim. Herkes haddini bilecek." dedi.

Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında bulduğu golle Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Volkan Demirel maç sonunda beIN Sports'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Volkan, "Oynamıyorum. Oynamadığım için buraya gelmem gereksiz görülebilir. Biz kendi halimize düştük. Fenerbahçe'ye kimse dil uzatamaz. Herkes haddini bilmeli." dedi.

"Burası Türkiye'nin en büyük kulübüdür"

Volkan, "Trabzonspor'un analizcisi midir nedir içeri girerken arkamdan gereksiz laflar söyledi. Gelsin benden özür dilesin. Yoksa ben gider otobüsten alıp özür diletmesini bilirim. Herkes haddini bilecek. O doğduğundan beri biz burada yenilmiyoruz. Burası Türkiye'nin en büyük kulübüdür." diye konuştu.

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