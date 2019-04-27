HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Adana'da kendini yılana ısırtan adam baygınlık geçirdi

ADANA’da birçok kez borç verdiği arkadaşından alacaklarını tahsil edemediği için ilginç eylemlere imza atan zeytinyağı satıcısı Osman Aslan, bu kez de kendisini bir yılana ısırtıp, baygınlık geçirdi.

Seyhan ilçesindeki Adana Merkez Otogarı’nda çevredekilerin meraklı bakışları arasında eline aldığı uzun bir yılanla şov yapmaya başlayan Osman Aslanparmağını yılana ısırttı. Çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülediği Aslan, yılana "Oğlum bırak, benden ne istiyorsun" diye bağırmaya başladı. Bir süre sonra baygınlık geçirip yere düşen Aslan için ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Aslan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Daha önce de kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiyi protesto etmek için kamyonetinin üzerine çıkarak sattığı ürünleri etrafa saçan Osman Aslan, kış aylarında ise tenekeden yapılma küçük odun sobasını sırtına bağlayıp otogarda tur atmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Her yerde aranan suç makinesi yakalandı
Her yerde aranan suç makinesi yakalandı
Zeytinburnu'nda denizden ceset çıktı
Zeytinburnu'nda denizden ceset çıktı
Fahrettin Altun'dan e-muhtıra açıklaması
Fahrettin Altun'dan e-muhtıra açıklaması
Erzurumspor Antalya'da takıldı
Erzurumspor Antalya'da takıldı
Rize'den gol sesi çıkmadı
Rize'den gol sesi çıkmadı
Gelini almaya giderken kaza yapan damadın bacağı kırıldı
Gelini almaya giderken kaza yapan damadın bacağı kırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Evlendirme dairesi önünde silahlı kavga
Evlendirme dairesi önünde silahlı kavga
Başkan Erdoğan'dan beraberlik çağrısı
Başkan Erdoğan'dan beraberlik çağrısı
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
Fenerbahçe – Trabzonspor maçı (CANLI)
Fenerbahçe – Trabzonspor maçı (CANLI)
Ömer Çelik: Başkan Erdoğan tek tek görüşecek
Ömer Çelik: Başkan Erdoğan tek tek görüşecek
Sen Anlat Karadeniz 50. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 50. bölüm fragmanı
Slimani'nin yeni adresi belli oluyor
Slimani'nin yeni adresi belli oluyor
Ekonomist Demirtaş'tan işsizlik uyarısı
Ekonomist Demirtaş'tan işsizlik uyarısı
Yorumlar