Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kızılcahamam kampı kapanışında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İstişare geleneği hem inancımızın hem de kültürümüzün önemli hasletlerinden biridir. Ekonomi güvenlikle beraber öncelik konularımızdan olacaktır.

'Normalleşme sürecine girdik'

Saldırılar güvenliğimizle beraber ekonomimizi de hedef aldı. Saldırılar güvenliğimizle beraber ekonomimizi de hedef aldı. Son olarak Ağustos ayında kur, faiz ve enflasyon üzerinden saldırıya uğradık. Kısa sürede tedbirleri alıp normalleşme sürecine girdik.

İhracatımız 168 milyar doları gibi tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Şimdi önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4.5 yıl bulunuyor. Geçtiğimiz 17 yıldaki tecrübelerimiz bize önümüzdeki 4 yılda büyük başarılara imza atacağımızın güvenini veriyor.

'Teslim olmadık olmayacağız'

Ekonomik teröre teslim olmadık olmayacağız. Bir kez daha gördük ki ya olacağız ya öleceğiz. Bunun başka yolu yok. Yaşadıklarımız bile nasıl başa çıkacağımızı göstermiştir.

24 Haziran seçimlerinden bu yana yaşadıklarımız bize saldırılarla nasıl mücadele edeceğimizi gösterdi. Güvenlik siyaseti ile ekonomik ilişkilerin kasıtlı olarak birbiri ile çatıştırıldığı bir dönemden geçiyoruz.

''CHP yönetimi başkadır. CHP'ye oy veren başkadır''

Diğer ittifaklara oy veren vatandaşlarımla ilgili asla bir kızgınlığımız, bir kırgınlığımız söz konusu değil, olamaz. CHP yönetimi başkadır. CHP'ye oy veren vatandaşlarımız başkadır. Bunu birbirinden ayıralım.

Hiç kimsenin şahsi ajandası Türkiye'nin ve AK Parti'nin misyonunun önüne geçemez.

Belediye başkanlarına açık çek: Hiç tereddüt etme yık

Az önce bir büyükşehir belediye başkanım bana “20 küsür kat inşaat yapıyorlar bunu yıkabilir miyim” dedi. Hiç tereddüt etme yık dedim. Biz yatay mimari diyoruz. Millete en iyi hizmeti kim yapıyorsa onunla yola devam etmek, ülkenin ve partimizin yöneticisi olarak bizim görevimizdir.