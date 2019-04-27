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Erzurumspor Antalya'da takıldı

Erzurumspor Antalya'da takıldı

Spor Toto Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor önünde ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.3. dakikada Tshabalala'nın ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 

5. dakikada sol çaprazda topla buluşan Charles'ın ortasında, defanstan seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Mevlüt Erdinç'in kaleci Sehic ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

12. dakikada Antalyaspor öne geçti. Nazım Sangare'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mevlüt Erdinç'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'in sağından ağlarla buluştu. Yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırması sonrası VAR'a gidilirken, hakemi Fırat Aydınus, pozisyonun ofsayt olmadığı uyarısıyla golü verdi: 1-0.

22. dakikada Kone'nin ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

33. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Tshabalala'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı
54. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. 52. dakikada Antalyaspor ceza sahası içinde Celustka ile girdiği ikili mücadelede Emrah Başsan yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, konuk takım oyuncularının itirazlarına rağmen oynayın talimatı verdi. 

VAR uyarısıyla saha kenarında pozisyona tekrar bakan hakem Fırat Aydınus, yaptığı incelemenin ardından penaltı kararı verdi. 54. dakikada penaltıyı kullanan Sunu, takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1 

63. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Emrah Başsan'ın vuruşunda kaleci Boffin yatarak meşin yuvarlağa müdahale etti. Boşta kalan topu defans uzaklaştırdı. 

72. dakikada Serdar Özkan'ın pasıyla ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Fredy'in bekletmeden vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı. 

75. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı. 

83. dakikada Amilton'un sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Fredy'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

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