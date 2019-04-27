Tottenham sahasında ilk kez yıkıldı
West Ham United, Premier Lig’in 36. haftasında oynadığı Londra derbisinde deplasmanda Tottenham’ı 1-0 mağlup etti. Tottenham yeni stadında ilk kez mağlup oldu.
İngiltere Premier Lig'in ilk 4 arasında tamamlayarak gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Tottenham, orta sıralarda yer alan West Ham United'ı ağırladı.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede West Ham United'a galibiyeti getiren golü, 67. dakikada Michail Antonio attı.
Yeniden inşa edilmesinin ardından mart ayında hizmete giren stadında ilk kez kaybeden Tottenham Hotspur, 70 puanla 3. sırada kalırken, West Ham United ise 46 puanla 11. sırada yer aldı.