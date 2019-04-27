Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki zorlu derbi 5 Mayıs 2019 Pazar günü saat 19:00’da oynanacak.

Spor Toto Süper Lig’in 31. Haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin tarihi belli oldu. TFF, 31.haftanın programını açıkladı. Galatasaray – Beşiktaş derbisi hangi gün, hangi saatte, nerede oynanacak sorularının da yanıtı netleşti.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki zorlu derbi 5 Mayıs 2019 Pazar günü saat 19:00’da oynanacak. Türk Telekom Stadı’ndaki maçın hakemi ise ilerleyen günlerde netleşecek.