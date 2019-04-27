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AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel'den çıkış: Hiç kimse izah edemez

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel'den çıkış: Hiç kimse izah edemez

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, sandık görevlilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "298 sayılı yasanın 23. maddesinin son fıkrasına sığınarak hiç kimse izah edemez" dedi.

AK Parti YSK Temsilcisi ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Recep Özel, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

"Hiç kimse izah edemez"

"Şu sayılara iyi bakalım" diyen Recep Özel, "Mülki idareden gelen kamu görevlisi sayısı 134 bin 351, bunun 39 bin 648’ini görevlendirip, 94 bin 703 kişi görev beklerken, 19 bin 623 kamu görevlisi olmayan kişilerin görevlendirilmesini 298 sayılı yasanın 23. maddesinin son fıkrasına sığınarak hiç kimse izah edemez" ifadelerini kullandı.

Özel'in ilgili paylaşımı şöyle:

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