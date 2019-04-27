HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

İstanbul'da 31 bin 400 gümrük kaçağı şemsiye ele geçirildi

İstanbul'da 31 bin 400 gümrük kaçağı şemsiye ele geçirildi

İSTANBUL'da bir depoya düzenlenen operasyonda Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan 31 bin 400 şemsiye ele geçirildi. Şemsiyelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'ye kaçak yollarla ticari eşya sokulacağı istihbaratını değerlendiren Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri takip altına alınan araçlardan birinin Hamzabeyli Gümrük Kapısından Sarp Gümrük Kapısına transit olarak geçmek istediği bilgisine ulaştı.

Araç Takip Sistemi ile uydu üzerinden takip eden ekipler, aracın güzergah dışına çıkarak İstanbul'da bir depoya girdiğini tespit etti. Takip altındaki TIR daha sonra tekrar güzergahına döndüğünde mobil ekiplerce Kocaeli'nde durduruldu.

Yapılan aramada araçta olduğu beyan edilen şemsiyelerin bulunmadığı, yük olarak kumaş parçaları olduğu görüldü. Ekipler, İstanbul'da aracın girdiği depoya baskın düzenledi. Depoda Yapılan aramada gümrüklenmiş değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olan 31 bin 400 adet şemsiye ele geçirildi. Transit eşyayı ülke içinde bırakan TIR'a, araçta bulunan 23 ton 650 kilogram kumaş parçasına ve kaçak şemsiyelere el konuldu. Olayla ilgili olduğu belirlenen şoför ve organizatör olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Havalimanında hakarete uğramıştı! Olayın öncesiden inanılmaz konuşmalar var
Havalimanında hakarete uğramıştı! Olayın öncesiden inanılmaz konuşmalar var
Ahmet Davutoğlu'nun planını Mehmet Metiner açıkladı
Ahmet Davutoğlu'nun planını Mehmet Metiner açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair çok kritik çıkışlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair çok kritik çıkışlar!
Ali Koç'tan flaş karar! İstifa etmezse kovacak
Ali Koç'tan flaş karar! İstifa etmezse kovacak
Başkandan alkışlanacak hareket! O uygulamayı tamamen kaldırdı
Başkandan alkışlanacak hareket! O uygulamayı tamamen kaldırdı
Sapıklığın böylesi! Kütahya'da köpeğe tecavüz ilçeyi ayağa kaldırdı
Sapıklığın böylesi! Kütahya'da köpeğe tecavüz ilçeyi ayağa kaldırdı
ÖNCEKİ HABERLER
Ankaragücü Vodafone Park'a iddialı gidiyor
Ankaragücü Vodafone Park'a iddialı gidiyor
Mustafa Denizli: Fenerbahçe küme düşme tehlikesi yaşamaz
Mustafa Denizli: Fenerbahçe küme düşme tehlikesi yaşamaz
Kadın 60. bölüm fragmanı
Kadın 60. bölüm fragmanı
Konyaspor'dan sert açıklama: Hakem hatasına tahammülümüz yok
Konyaspor'dan sert açıklama: Hakem hatasına tahammülümüz yok
Başakşehir 5 haftada 10 puan kaybetti
Başakşehir 5 haftada 10 puan kaybetti
Jet Sosyete yeni sezon 23. bölüm 2. fragmanı
Jet Sosyete yeni sezon 23. bölüm 2. fragmanı
Öğrencilerine İngilizce pratiği yaptırmak için 'kantinci' oldu
Öğrencilerine İngilizce pratiği yaptırmak için 'kantinci' oldu
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı
Yorumlar