Havalimanında hakarete uğramıştı! Olayın öncesiden inanılmaz konuşmalar var

İstanbul Havalimanı'ndan rötar nedeniyle yolcunun hakaretlerine maruz kalan özel yer hizmetleri şirketi çalışanı ifadesinde "Onurumu kırdığından dolayı davacı ve şikayetçiyim" dedi.

İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a gidecek tarifeli seferin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada kadın yolcunun hakaretlerine maruz kalan özel yer hizmetleri şirketi çalışanı, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünde ifade vererek, kadın yolcudan şikayetçi oldu.

Hakaretler yağdırdı

İstanbul Havalimanı'ndan önceki gün, Bodrum'a gitmesi planlanan Atlasglobal Hava Yolları'na ait tarifeli uçağın rötar yapması üzerine bazı yolcularla bilet işlemini yapan görevliler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kadın yolculardan F.E, Çelebi Yer Hizmetleri personeli T.S'ye hakaret etti. Tartışmada, yolcunun hakaretlerini sürdürmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadın çalışan T.S, kendisine hakaret eden yolcudan önce şikayetçi olmadı. Tarifeli uçak, yolcularıyla saat 17.30'da Bodrum'a hareket etti.

Yasal süreç başlatacaklarını duyurdu

Tartışma anının bir yolcu tarafından görüntülenerek sosyal medyadan paylaşılması sonucu hakarete maruz kalan T.S'ye birçok kişi destek verdi. T.S'nin çalıştığı Çelebi Hava Servisi AŞ ile Atlasglobal Hava Yolları, olayın ardından harekete geçerek yasal süreç başlatacaklarını duyurdu.

Şikayetçi oldu

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne gelen yer hizmetleri çalışanı T.S, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının da soruşturma başlattığı olayla ilgili ifade verdi. T.S ifadesinde olay günü yaşanan rötarla ilgili bilgiler vererek, kendisine hakaret eden F.E'den şikayetçi olduğunu bildirdi.

İşte hakarete uğrayan genç kadının ifadesinin tamamı

Geri döner dönmez ismini sonradan öğrendiğim Fatma Funda E. isimli şahsın, M. Ü. isimli görevli arkadaşımın bulunduğu masaya eliyle vurarak ‘Gecikme ekrana yazılmadı. Müdür ve şeflerinizi arayın’ şeklinde bağırdığını duydum. Görev yaptığım masama geçmemle birlikte söz konusu yolcu bana hitaben ‘Etek giymekle bu işler olmuyor. Uçağa gittiğinde ne yaptığın belli değil. Hâlâ orada hiçbir şey olmamış gibi bekliyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sizin kazandığınız para haram para. Bunların hepsi çoluğunuzdan çocuğunuzdan yakınlarınızdan da çıksın’ dedi. Ben de adı geçen yolcumuzu bu şekilde konuşmaması için uygun dille uyardım. Uygun şekilde uyardığım halde bu defa bana hitaben ‘Koca k. büyüteceğine birazcık aklını çalıştır’ şeklinde hakaret etti. Ben de bunun üzerine şahsa yaklaşarak yolcularımızın rahatsız olmaması adına düzgün uyarması için uyardım. Şahıs yine susmayarak bana hitaben ‘Düzgün konuşmayacağım. Bir saat bekledim. Koca k. büyütene kadar aklını çalıştır’ şeklinde hakaretine devam etti. Ben yine kendisini uyarmak üzere yanına yaklaştığımda bu sefer de şahıs ‘Hop hop hop… Temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü’ şeklinde hakaretine devam etti.