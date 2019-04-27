Ramazan'da mutfak ucuzlayacak mı? Bakan Bekir Pakdemirli nokta koydu!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mutfaktaki enflasyonu minimuma indirmenin gayreti içindeyiz. Birçok üründe ucuzlamaları göreceğiz" açıklaması yaptı.

Ramazan yaklaşırken gözler bir taraftan aylardır Türkiye'nin gündemini meşgul eden gıda fiyatlarında. Bahar gelmesine rağmen, bazı ürünlerin fiyatlarında yüksek seyir devam ediyor.

"Mutfaklardaki enflasyonu en minimumda tutacağız"

Konunun takipçisi olan Bekir Pakdemirli, ramazanda tüketicilerin gıda ürünlerine daha fazla ihtimam gösterdiğine işaret ederek "Bunu bildiğimizden dolayı denetimlerimizi artırdık. Mutfaklardaki enflasyonu en minimumda tutacak şekilde vatandaşlara ulaştırmanın gayreti içindeyiz" diye konuştu.

"Ucuzlamayı hep beraber göreceğiz"

Pakdemirli, "Birçok üründe ucuzlamaları göreceğiz. Patatesinden soğanına, sebzesinden meyvesine kadar, ramazan inşallah bereketle geliyor. Hızlı şekilde ucuzlamayı, yaz döneminde de daha fazla ucuzlamayı hep beraber görüyor olacağız" dedi.

A'dan Z'ye

Ayrıca önümüzdeki aylarda kapsamlı bir Tarım Şûrası'na hazırlandıklarını belirten Bakan Pakdemirli "Her konuyu A'dan Z'ye tüm paydaşlarla paylaşacağız. Sonbahara, Eylül ayına yetiştirebiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Fiyatlarda son durum!