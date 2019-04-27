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Serdar Turgut'tan bomba "S-400 ve F-35" çıkışı!

Serdar Turgut'tan bomba "S-400 ve F-35" çıkışı!

Habertürk yazarı Serdar Turgut, yeni yazısında "S-400'den vazgeçsek dahi F-35'i vermemeye çalışacaklar, nedenini açıklayayım" ifadelerini kullandı.

Serdar Turgut, Habertürk'te "S-400'den vazgeçsek dahi F-35'i vermemeye çalışacaklar, nedenini açıklayayım isterseniz" başlığıyla yayımlanan yazısına "Türkiye ile ilgili kararların alındığı Washington birimlerinde ve yönetimde adeta bir tiyatro oynanıyor" açıklaması yaptı.

"Engellemeye çalışacaklar"

Turgut, Türkiye ile ABD arasında yaşanan F-35 gerginliğiyle ilgili olarak "Biz S-400’leri almaktan vazgeçsek dahi İsrail ve buradaki evanjelist Neo-Con işbirliği bunu başka şeyler uydurarak engellemeye çalışacak" dedi.

"Uçakların korunması delinmiş olur"

Turgut, şöyle devam etti: S-400 füzelerini alırsanız bunlar F-35'ler ile bir arada olamazlar, uçakların korunması delinmiş olur ve bu da ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarına karşıdır. Bu yüzden 'S-400 alındığı taktirde, bizden F-35’leri almanız mümkün değil hatta ilave olarak size karşı bazı yaptırımlar da uygularız' deyip duruyorlar aylardır.

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