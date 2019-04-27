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Tamer Tuna, Başakşehir'i devirmenin formülünü anlattı

İhlas Haber Ajansı
Tamer Tuna, Başakşehir'i devirmenin formülünü anlattı

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Başakşehir karşısında alınan galibiyetin detaylarını anlattı.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 2-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tuna, aldıkları galibiyete inandıklarını vurgulayarak, "8 hafta sonra kazanmış olmak güzel. Kazanma alışkanlığı edinmek zordu. Geçen sene yaşadık. Sürdürülebilirliği ve ona inanmak kolay olmuyor. 6 haftadır bugünkü maçı nasıl kazanabiliriz diye düşündüğümüzde sadece böyle kazanabilirdik.'' dedi.

''Oyun içinde Başakşehir’in oyunu kontrolünde tuttuğunu ve opsiyonlarını fazla olduğunu biliyoruz.'' diyen Tuna, Sonuç odaklı oyuncuları var. Forvetleri dahi oyun kuran yapısıyla her rakibi zorluyor. Tebrik etmek gerekiyor. İnandığımız sadece buydu. Bugün maçta inandığımızı yaşadık. Oyunun ilk bölümünde gol atabilirsek kontra ataklarla çok pozisyon yakalayabileceğimizi düşündük. Öne geçtik bunu iyi koruduk. Defansif anlamda kazanma isteği baskısından dolayı bazı oyun planlarına konsantre olamadık. Taraftarımıza bunu veremedik.'' ifadelerini kullandı.

Tuna sözlerine şu ifadelerle devam etti; ''Bütünlüğü sağladığımızda başarılı olacak bir Göztepe var. Kazanmanın ötesinde bütünlüğü sağlamak kalan 4 haftada bizim için çok önemli. Başakşehir’i yenmiş, kendi rakiplerimizi sahamızda yenilmiş olmak biraz da futbolun cilvesi” 

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