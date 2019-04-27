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UEFA, Neymar'a cezayı kesti

Anadolu Ajansı
UEFA, Neymar'a cezayı kesti

UEFA, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar'a üç maç men cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester United lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yapan Brezilyalı futbolcu Neymar'a üç maç ceza verildiği kaydedildi. 

Son 16 turu ilk maçını deplasmanda 2-0 kazanan Paris Saint-Germain, rövanşı 90. dakikada Marcus Rashford'un penaltı golüyle 3-1 kaybetmiş ve turnuvadan elenmişti.

Neymar, şampiyonluğu garantileyen takımının gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki üç maçında forma giyemeyecek.

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