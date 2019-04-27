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Denizli'de tekstil fabrikası alev alev yandı

Denizli'de tekstil fabrikası alev alev yandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin, 20'nin üzerinde araçla yangın söndürme çalışması sürüyor.

Pamukkale'nin Korucuk Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında bugün saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kumaşlara sıçraması sonucu yangın büyüyerek kısa sürede tüm fabrikayı sardı.  İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrika alev alev yanmaya devam ederken, itfaiye ekipleri 20'nin üzerinde araçla yangına müdahale ediyor.

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