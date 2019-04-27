Göz önünde olacaksınız İkizler Burcu Hande Kazanova 29 Nisan-5 Mayıs 2019

Hafta ortasından sonra sosyal çevre aktivitelerinizin hız kazanacağı bir dönem olacak.29 Nisan-5 Mayıs haftasında İkizler burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova İkizler burcunu sizler için yorumladı.

Göz önünde olacağınız, kariyer koşturmalarınızın önemli olduğu haftalardan bir tanesi olacak. Diğer insanlar için yapılması gereken konu ve olaylar önem kazanıyor. Yine her zaman olduğu gibi bu alanlarda fedakar davranışlarınız hafta ortasına kadar devrede olacak sevgili İkizler ve yükselen İkizler.

Başka insanlar için yapacaklarınızı çok daha keyifle yapacaksınız ama kendi hayatınız için kararlar almaya da özen göstermelisiniz. Hafta ortasından sonra sosyal çevre aktivitelerinizin hız kazanacağı bir dönem olacak. Salı günü ortak parasal konularda önemli sorumluluklarla ilerlemenizi sağlayan Satürn bu alanlarda gerileyecek.

Gözden kaçırdığınız konu ve olayları farketmenize neden olacak. Bazı sorumluluklarınızdan muaf olmak isteyeceksiniz. Bu dönemde ortak parasal konularda birtakım sıkıntı ve problemlerle karşılaşabilirsiniz. Salı günü civarı bazı para kayıpları devrede olabilir.

Çarşamba ve perşembe günü önemli konuşmalarınızda, geleceğe yönelik adımlarınızda, parasal konularda sıkıntı ve problemlerle karşılaşma ihtimaliniz yüksek görünüyor.

Arkadaşlarınızla girişeceğiniz işlerinizde onlara borç vermemeye ve almamaya özen göstermelisiniz. İkili ilişkiler ve özel hayatınızda güzel gelişmeler özellikle cuma devrede olacak. Pazar günü oluşacak Yeniay ile birlikte önemli konularda harekete geçmemeniz gerekecek. Büyük girişimler ve adımlar için desteklenmeyeceksiniz. Güzel bir hafta olsun.