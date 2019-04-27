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Cuma günü keyifli Koç Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 Mayıs 2019

Elif Özbek elif.ozbek@cevapla.tv
Cuma günü keyifli Koç Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 Mayıs 2019

Bu hafta isteksizliğiniz yüksek olacak sevgili Koç ve yükselen Koç’lar. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Koç burcunu sizler için yorumladı.29 Nisan-5 mayıs haftasında Koç burcunu neler bekliyor?

Bu hafta isteksizliğiniz yüksek olacak sevgili Koç ve yükselen Koç’lar. Bu hafta salı günü Satürn gerilemeye başlayacak.Satürn, hem kariyer hem iş hem de ailevi konularda size önemli sorumluluklar vermekteydi. Bu sorumlulukları ne kadar değerlendirdiğinizi görmek anlamında bu gerilime döneminden faydalanmanız gerekiyor.

İşlerinizde birtakım yavaşlamalar devrede olabilir. Bazı işlerinizden gerektiği gibi hızlı sonuçlar alamayabilirsiniz ama bu süreçte neyi doğru neyi yanlış yaptığınızı hayat size yaşattıklarıyla gösterecek. Birtakım krizler devrede olabilir.

Özellikle Salı günü bu etkilere dikkat etmelisiniz. Hayata olumsuz gözlerle bakmamaya çalışın. Bu hafta çarşamba ve perşembe günü bazı girişimlerimizde desteklenmediğimizi göreceğiz. Hayat ile ilgili olan mücadelemizde fazla inatlaşmamaya ve olumsuz olmamaya özen göstermemiz gerekiyor.

Göz önünde bulunacağımız ortamlarda diğer insanlarla olan konuşmalarınızda birazcık kendi kafamıza yönelik hareket etmeye de meyilli olacaksınız.

Cuma günü keyifli günlerden bir tanesi olacak. Girişimleriniz anlamında hayatın size sunacağı şansları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Pazar günü gerçekleşecek olan Yeniay maddi konularda önemli karar ve fırsatlarınızı uygulamanız için harika olacak. Güzel bir hafta diliyorum.

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