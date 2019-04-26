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Polatlı Topçu Füze Okulu'nda kaza: 1 asker şehit

Polatlı Topçu Füze Okulu'nda kaza: 1 asker şehit

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Polatlı Topçu ve Füze Okulundaki kazada 1 asker şehit oldu.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda icra edilen tatbikat sırasında meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanlığında icra edilen tatbikat esnasında meydana gelen kaza sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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