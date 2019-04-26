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Burhan Kuzu'dan kovulan Buket Aydın'a destek

Burhan Kuzu'dan kovulan Buket Aydın'a destek

AK Parti'li Burhan Kuzu, Kanal D'den kovulan Buket Aydın'a destek mesajı yayınladı.

AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu, kişisel Twitter hesabı üzerinden Kanal D'den kovulan Buket Aydın'a desteklerini belirttiği bir mesaj yayınladı.

Kuzu, paylaşımda "Buket Aydın'ı ve tarafsız haberlerini keyifle izliyorduk.İşine son verildiğini üzülerek öğrendim.Yakından tanıyan ve takip edenlerin çok değer verdiğini biliyorum. Kemal Bey'i soruları ile sıkıştırdığı için CHP'liler tarafından hedef gösterilmişti.Buket hiç üzme kendini.Düzelir." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet:

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