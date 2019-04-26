HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

FETÖ şüphelileri "fotokapana" yakalandı

FETÖ şüphelileri "fotokapana" yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, yurt dışına kaçma girişimindeyken fotokapan sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Serem köyü mevkisinde 1. derece askeri yasak bölgeye fotokapan kurdu. Hudut Birliği askerleri, yurt dışına kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen M.Ö. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Polatlı Topçu Füze Okulu'nda kaza: 1 asker şehit
Polatlı Topçu Füze Okulu'nda kaza: 1 asker şehit
Ara Güler sergisi Londra’da ilk 10 etkinlik arasında
Ara Güler sergisi Londra’da ilk 10 etkinlik arasında
Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi
Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi
Trump çağrı yaptı petrol fiyatları düştü
Trump çağrı yaptı petrol fiyatları düştü
Hatay'da ağızları açık bırakan olay! Müftü karısını başkasıyla ilişkiye soktu ve...
Hatay'da ağızları açık bırakan olay! Müftü karısını başkasıyla ilişkiye soktu ve...
Fransa'ya "24 Nisan" yanıtı! İYİ Partili Lütfü Türkkan, "8 Mayıs" için kanun teklifi verdi
Fransa'ya "24 Nisan" yanıtı! İYİ Partili Lütfü Türkkan, "8 Mayıs" için kanun teklifi verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Hukuk Politikaları Kurulu Toplantısı gerçekleşti
Hukuk Politikaları Kurulu Toplantısı gerçekleşti
Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa'nın ölümü Tanzanya'yı yasa boğdu
Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa'nın ölümü Tanzanya'yı yasa boğdu
Savaşçı 72. bölüm fragmanı
Savaşçı 72. bölüm fragmanı
Bu karar Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk ve tek ceza
Bu karar Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk ve tek ceza
Orhan Gencebay’ın oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
Orhan Gencebay’ın oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne
Kupa hezimeti sonrası Erol Bulut istifa etti
Kupa hezimeti sonrası Erol Bulut istifa etti
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
Yorumlar