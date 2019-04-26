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Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi

Demirören Haber Ajansı
Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı için İstanbul'a geldi.

Bordo Mavili kafile, saat 16.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Trabzonspor'u Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 50'ye yakın taraftar sloganlar ile karşıladı. Terminal içerisinde bulunan taraftarlar oyuncular ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Takım otobüsü ile havalimanından ayrılan kafile konaklayacağı otele hareket etti.

Karadeniz ekibinde Onazi dışında sakat oyuncu bulunmazken, hafta içinde tedavi olan ve antrenmanlarda fazla yer almayan Ekuban da 20 kişilik kafile ile İstanbul'a geldi.

Trabzonspor'un 20 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: 

Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Zargo Toure, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artlarslan, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Vahid Amiri, Olcay Şahan, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Hugo Rodallega.

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