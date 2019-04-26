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Binali Yıldırım, Pendik'te konuştu: Evelallah bize durmak yok yola devam

Binali Yıldırım, Pendik'te konuştu: Evelallah bize durmak yok yola devam

Binali Yıldırım, Pendik'te yaptığı açıklamada "Sizlerin bu güveni, bu sevgisi olduğu müddetçe evelallah bize durmak yok yola devam" diye konuştu

Çarşı Camisi'nde cuma namazını kılan Binali Yıldırım, namazın ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların cuma gününü tebrik eden Yıldırım, "Gösterdiğiniz bu yakın sevgi ve muhabbet için şükranlarımı sunuyorum. Sizin güveninize layık olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız." diye konuştu.

"Evelallah bize durmak yok yola devam"

Binali Yıldırım, Pendik Belediyesi önünde kendisini karşılayan vatandaşlara da seslendi.

Belediye Başkanı Ahmet Cin'i tebrik ettiğini aktaran Yıldırım, "Pendikli hemşehrilerime, Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin'e verdiğiniz bu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ahmet Bey, Pendik'e, sizlere çok güzel hizmetleri yapmaya devam edecek. Kendisine başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Bu vesileyle biz de kendisini tebrik etmeye geldik. Sizlere teşekkür ediyorum. Herhangi bir program yapmaksızın tamamen kendiliğinden gelişen ve şahsıma bizlere gösterdiğiniz yakın ilgi ve sevgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin bu güveni, bu sevgisi olduğu müddetçe evelallah bize durmak yok yola devam." ifadelerini kullandı.

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