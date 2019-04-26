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Antalya'da Rus hırsız iç çamaşırıyla sokakta gezerken yakalandı

Antalya'da Rus hırsız iç çamaşırıyla sokakta gezerken yakalandı

ANTALYA'da, hırsızlık için girdiği evden saat, kolye ve bileklik çalan Rusya uyruklu Andre Robin, olaydan 1 gün sonra üzerinde tişört, altında iç çamaşırıyla sokakta gezerken, yakalandı. Belden aşağısı masa örtüsüyle kapatılarak, adliyeye sevk edilen Andre Robin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, salı günü, Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi'nde bulunan apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. F.B.'nin evde olmadığı sırada dairesine giren hırsız; kol saati, altın kolye ve bileklik gibi eşyalarını çaldı. Bir süre sonra eve gelen ve takılarının yerinde olmadığını fark eden F.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarın ardından bölgeye Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ve çevrede inceleme yapan polis, güvenlik kameralarının kayıtlarından hırsızın, Antalya'da oturma izni bulunan Rus Andre Robin olduğunu belirledi.

Masa örtüsüyle kapatıldı

Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Robin'i dün Hurma Mahallesi'nde üzerinde tişört altında iç çamaşırıyla gezerken yakaladı. Gözaltına alınan Andre Robin, sağlık kontrolü sonrası ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Robin, apartmanda oturan arkadaşının, kendisini alkol almak için evine davet ettiğini, o yüzden görüntüsünün güvenlik kameralarına yansıdığını iddia etti.

Polisteki işlemlerinin ardından belden aşağısı masa örtüsüyle kapatılarak, adliyeye sevk edilen Andre Robin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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