Mustafa Cengiz: Adaletli olsun yeter

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Bir hakemin deplasmandaki maçımıza atanmasıyla ilgili büyük bir infial var. Ben bu tepkileri normal karşılıyorum. Hakkımız olmayan bir şeyi istemeyiz, adaletli olsun yeter." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 1905 Kültür, Sanat ve Spor Derneği toplantısında konuştu.

Galatasaray Başkanı “Bizim lehimize hata yapan hakemlere maç verilmiyor, bu hakemler de bizden yanadır demiyorum. Bizim lehimize de hata olmasın. Bizim aleyhimize hata yapan hakemler ise hemen ertesi hafta maça veriliyor” açıklamasını yaptı.

Galatasaray Başkanı, şampiyonluk yarışı hakkında ise "Bir yerde şampiyonluk varsa, bir yerde yarış varsa Galatasaray orada vardır, o mücadeleyi verir. Bütün rakiplerimize ve bütün unsurlara saygı duyuyoruz ama birileri oyuna hile katarsa biz asla onlardan yana değiliz" ifadesini kullandı.