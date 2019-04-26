Yasemin Güneri'den çok tartışılacak çıkış: Otobüste bacak okşama cinsel saldırı sayılmadı

Habertürk yazarı Yasemin Güneri, gündeme damga vuran Küçükçekmece'deki cinsel istismar olayına ilişkin kaleme aldığı yazıda "Otobüste bacak okşama cinsel saldırı sayılmadı" diyerek hatırlatma yaptı.

Yasemin Güneri, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşanan istismara benzer binlerce olayın meydana geldiğini belirterek, "Kamuoyuna yansıyan dosyalarda, bazen suçlular hak ettikleri cezalara çarptırılıyor. Ama çoğu zaman da yanlış bakış açıları, zanlıların ellerini kollarını sallayarak sokaklarda dolaşmasına neden olabiliyor" diye yazdı.

"Otobüste bacak okşama cinsel saldırı sayılmadı"

Güneri, "Otobüste bacak okşama cinsel saldırı sayılmadı" başlıklı yazısında Bursa'da yaşayan 14 yaşındaki 4 lise öğrencisinin bindikleri halk otobüsünde yaşadıkları tacize ve olay sonrası verilen beraat kararına değindi.

"Benzerinin yaşanmaması için yasa değiştirmek yetmeyecek"

"Bir eylemin cinsel taciz sayılması için cinsel saldırının sonuçlanması mı gerekir?" diye soran Güneri, "Küçükçekmece'de yaşanan olayın benzerinin yaşanmaması için yasa değiştirmek yetmeyecek. Yasaların doğru uygulanması ve yorumlanması için çalışmalar yapılmalı" ifadelerini kullandı.