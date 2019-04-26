Giyim mağazasında taciz skandalı! 1 gözaltı

DENİZLİ'de giyim mağazasına giren talihsiz kadın, pantolon denediği sırada mağaza çalışanının kendisini elle taciz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Gazi Bulvarı'ndaki giyim mağazasında meydana geldi.

Elle taciz etti

Mağazaya giren E.P. isimli kadın, pantolonlara baktıktan sonra denemek için birini giyindi. E.P., pantolonu denediği sırada, iddiaya göre, mağaza çalışanı Erol Y., kadının göbek ve basen kısmını elledi. Ağlayıp bağırarak mağazadan çıkan E.P., polisten yardım istedi.

Şikayetçi oldu

Bulvara gelen polislerle birlikte mağazaya giren E.P., kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Erol Y.'yi gösterip, şikayetçi oldu.