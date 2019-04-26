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Göz kapağı düşüklüğünün hiç bilmediğiniz belirtileri

Göz kapağı düşüklüğünün hiç bilmediğiniz belirtileri

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İskender Akın Solmaz, göz kapağı düşüklüğünün belirtileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kapak düşüklüğünün mekanik bir olay olduğunu belirten İskender Akın Solmaz, "Göz kapağını kaldıran kasların iyi çalışmaması ya da yerinden ayrılması veya damar yapıda ya da bu kasları çalıştıran sinirlerde bir problem olduğu zaman ortaya çıkar." dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

Yerçekimi hepmiz için geçerli bir kavram dolayısıyla göz kapakları da yerçekimine karşı çalışıyor. Çalışmaları bir şekilde engellenirse ve fonksiyonları bozulursa kapaklar düşecektir. Bunlar düzetilebilir ve hastaya belirgin bir sıkıntı verdiği söylenemez. Görüntüyü ve görmeyi zora sokup engellemesi dışında, ağrıyıp sızlayan ve şişen durumlar değildir.

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