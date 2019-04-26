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Mansur Yavaş talimat verdi! Ankara Büyükşehir Belediyesi tabelasında değişiklik

Mansur Yavaş talimat verdi! Ankara Büyükşehir Belediyesi tabelasında değişiklik

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi tabelasına "T.C." ibaresi yeniden konuldu.

Mansur Yavaş, "T.C." ibaresini yeniden belediyeye getirdi. Binanın girişindeki "Büyükşehir Belediyesi" yazısı indirildi, yerine "T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi" yazısı asıldı.

T.C ibaresi geri döndü

Belediyenin hem girişinde hem de binanın içerisinde yer alan tabelalardan "T.C." ibaresi daha önce kaldırılmıştı.

Yeni asılan tabelalar şöyle:

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