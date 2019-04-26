Bruma'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Leipzig'de yedek kulübesine mahkum olan Bruma'nın menajeri "Leipzig'in Bruma'yı satmaya niyeti varsa, önümüzdeki günlerde belli olacak. Türkiye'den ve birçok kulüpten ciddi teklifler var. Bruma, kulübün kendisini gönderme kararı almasından çok mutlu olacaktır.'' dedi.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Bruma'dan sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi. Galatasaray'dan 2016-2017 sezonunu ardından 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle Alman ekibi Leipzig'e transfer olan Bruma, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündemindeydi.

2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Alman ekibinde yedek kulübesine mahkum olan Portekizli yıldızın menajeri Catio Balde, Alman Fussball Transfer'e oyuncunun geleceğiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı.

''Türkiye'den ve birçok kulüpten ciddi teklifler var''

Alman temsilcisinden ayrılmaya sıcak baktıklarını ifade eden Catio Balde, "Leipzig'in Bruma'yı satmaya niyeti varsa, önümüzdeki günlerde belli olacak. Bu durumdan biz de mutlu değiliz. Türkiye'den ve birçok kulüpten ciddi teklifler var. Bruma, kulübün kendisini gönderme kararı almasından çok mutlu olacaktır. Sezon sonu Bruma'nın geleceği için masaya oturacağız. Portekiz Milli Takımı'na da tekrar seçilmek istiyor ve bu yüzden oynayacağı bir kulübe gitmeyi planlıyor" açıklamasında bulundu.