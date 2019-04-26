Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy seçimi kazandı Türkiye'ye uçtu

UKRAYNA ilginç bir seçim yaşadı. Ukrayna'da devlet başkanlığını komedyen Vladimir Zelenskiy kazandı. Zelenskiy seçim kampanyası yorgunluğunu Türkiye tatiliyle atacak.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şeffaf olma konusunda anlaştık. İşte böyle. Türkiye'ye uçuyoruz. Çocukları yıllık eğlence festivaline götürüyorum." dedi.

Son dört aydır ilk defa bir hafta sonu tatili yapacağını belirten Zelenskiy, Ukrayna'ya iki gün sonra döneceğini bildirdi.

Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73,22 ile seçimin galibi olmuş, rakibi ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko yüzde 24,45'te kalmıştı.

Gani Müjde Anket yaptı

Zelenskiy'nin cumhurbaşkanı seçilmesi Türkiye'de de büyük yankı uyandırdı. Senarist, yazar ve yönetmen Gani Müjde, Twitter hesabı üzerinden bir anket yaptı. Müjde, "Ukrayna'da bir komedyen (Zelenskiy) cumhurbaşkanı seçildi. Peki Türkiye'de hangi komedyeni Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" sorusunu sordu.

Cem Yılmaz: Seçimlere girmeyi düşünmüyorum

Oyların %70'nin alan Cem Yılmaz birinci çıktığı ankete yorum yaptı. Ünlü komedyen, "Komedinin selameti için, seçimlere girmeyi düşünmüyorum :)" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Vladimir Zelenskiy kimdir?

Ukrayna'nın orta kesimindeki Krivoy Rog şehrinde 1978'de doğan Vladimir Zelenskiy, ilkokulda iyi bir İngilizce eğitimi aldı, yüksek tahsilini ise hukuk üzerine yaptı. Ancak hukuk alanında 2 ay stajyerlik dönemi dışında hiç çalışmayan Zelenskiy, genç yaşta bir komedi grubunun üyesi oldu.

Zelenskiy, Sovyetler Birliği'nden bu yana eğlence sektöründe, sorulara komik cevaplar veren komedi grubu yarışması olan "Neşeli ve Yetenekliler Kulübü"nde (KVN) komedyenlik kariyerine başladı.

"Kvartal 95" ismini verdiği kendi grubu ile yarışmalara katılarak ve gösteriler düzenleyerek şöhreti yakalayan Zelenskiy, daha sonra hem Rusya hem de Ukrayna yapımı çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.

Zelenskiy, Ukrayna'da bir televizyon kanalında 2015'te oynadığı "Halkın Hizmetkarı" isimli dizi ile sıradan bir öğretmen iken bir video sayesinde kısa sürede halk kahramanı olarak Ukrayna Devlet Başkanlığına gelen bir karakteri canlandırdı.Geçen yıl bu dizinden esinlenerek "Halkın Hizmetkarı" partisini kurup siyasete adım atan Zelenskiy, kısa sürede devlet başkanlığına adaylığını açıkladı ve seçimlerden birinci çıktı.