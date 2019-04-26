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Abdülkadir Ömür dünya devinin radarında

Abdülkadir Ömür dünya devinin radarında

Barcelona yetkilileri, Trabzonspor’un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür için Türkiye'ye gözlemci gönderdi.

Trabzonspor'da sergilediği performansla takımın en önemli oyuncularından biri olan Abdülkadir Ömür için Barcelona gelişmesi yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde hedefi nin Katalan takımında oynamak olduğunu açıklayan genç futbolcu için yetkililerin yakın takipte olduğu öğrenildi. Abdülkadir için Türkiye’ye gözlemci gönderen Barcelona’nın oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.

4 idmanı izlediler
Trabzonspor’un orta sahadaki genç yıldızı için Trabzon’a gözlemci gönderen Barcelona’nın Bordo- Mavililer’in 4 antrenmanını takip ederek notlar aldığı belirtildi. İspanyol gözlemcilerin ayrıca Süper Lig’de de Trabzonspor’un 5 maçını takip ettiği ve Abdülkadir Ömür’ü yakından izlediği ifade edildi. 

2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
Trabzon ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkadir Ömür, bu sezon 27 resmi maçta forma giydi ve 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Abdülkadir, tüm teklifleri sezon bitiminde değerlendirecek.

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