Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre PKK'ya düzenlenen operasyon ile mühimmat depoları imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle: