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Balıkesir'de erkek öğrencilere taciz! İlçe ayağa kalktı

Balıkesir'de erkek öğrencilere taciz! İlçe ayağa kalktı

BALIKESİR Burhaniye'de bir ilkokulda görev yapan rehber öğretmen, iki erkek öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir ilkokulun 4'üncü sınıfında öğrenim gören iki erkek öğrenci, rehber öğretmen Ö.A'nın kendilerini taciz ettiğini ailelerine söyledi.Bunun üzerine aileler, polis merkezine giderek öğretmenden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis ekipleri şüpheli Ö.A'yı evinde gözaltına aldı. 

Tutuklandı

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

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