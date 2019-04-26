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CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili tartışılacak sözler

CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili tartışılacak sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesindeki saldırıyla ilgili CHP Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "Devlet erkânını korumayı beceremiyorlar ise bundan sonra gövdem ve tabancamla bu görevi en iyi şekilde yapacağımın bilinmesini isterim" dedi.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun olaya ilişkin açıklamalarını okurlarına aktardı.

Uğuroğlu'nun "Jandarma ve polis yani devlet ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanını koruyamadı ve 1,5 saat mahsur kaldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Kuşoğlu, tartışılacak bir yanıt verdi:

"Gövdem ve tabancamla"

"Şehit cenaze töreni devlet töreniydi. Devletin, CHP Genel Başkanı'nın ve CHP heyetinin güvenliğini sağlaması gerekiyordu. Devlet erkânını korumayı beceremiyorlar ise bundan sonra gövdem ve tabancamla bu görevi en iyi şekilde yapacağımın bilinmesini isterim.

Ancak Devletimizin şehit cenaze töreninde bile devlet erkânını koruyamayacak kadar çaresiz olduğu kanaatinde değilim. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür yeter ki onu yönetme şansını elde etmiş olanlar devletin nasıl yönetileceğini bilmiş olsunlar."

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