Yeni Malatyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0 biten ilk maçın rövanşında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etti ve finale yükseldi. Sarı-kırmızılıları finale taşıyan goller Linnes, Feghouli, Onyekuru (2) ve Mitroglou'dan geldi. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 5-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktı.

Galatasaray, 5. dakikada Martin Linnes'in golüyle 1-0 öne geçti. 39. dakikada Feghouli'nin golüyle fark 2'ye çıktı. Yeni Malatyaspor, Aleksic'in 45+14'te kaydettiği golle skoru 2-1 yaptı. Onyekuru'nun 58. ve 74. dakikalardaki golleriyle Galatasaray durumu 4-1'e getirdi. Kostas Mitroglou, organize atakta boş kaleye topu gönderdi ve skor 5-1 oldu. Yeni Malatyaspor, 89. dakikada Arturo Mina'nın golüyle skoru 5-2 yaptı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca, Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup eden Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda 23. kez finale yükselen taraf oldu. Sarı-kırmızılılar, finalde Akhisarspor ile karşılaşacak. İki takım arasında oynanacak final 16 Mayıs Perşembe günü Sivas’ta yapılacak.

Maçtan önemli dakikalar

5'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Linnes'in plase vuruşuyla top ağlara gitti: 0-1.

23'üncü dakikada Feghouli'nin ortasında Diagne kafayla dokundu, top direğin dibinden auta çıktı.

28'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kamara, kaleye sert vurdu. Bu oyuncunun vuruşunda topu kaleci Muslera kornere çeldi.

39'uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Feghouli uzaktan şutunu çekti, top ağlarla buluştu: 0-2.

45+14'üncü dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Aleksic gole çevirdi: 1-2.

58'inci dakikada Ndiaye'nin savunma arkasına doğru gönderdiği topa Onyekuru hareketlendi. Ceza sahası içi sol çaprazda kalesini terk eden Farnolle'den de sıyrılan Onyekuru, boş kaleye doğru yaptığı vuruşla topu ağlarla gönderdi: 1-3.

73'üncü dakikada hızla gelişen atakta orta sahadan ceza sahası içine taşıdığı topla kaleci Farnolle ile karşı karşıya kalan Onyekuru sert vurdu, top ağlarla buluştu: 1-4.

83'üncü dakikada Ndiaye pasını ceza sahası içinde bulunan Selçuk'a aktardı. Selçuk'un pasıyla boş kale ile baş başa kalan Mitroglou'nun kontrol ettikten sonra yaptığı vuruş ağları sarstı: 1-5.

88'inci dakikada sağ kanattan açılan ortaya iyi yükselen Mina dokundu, top kaleci Muslera'nın solundan ağlara gitti: 2-5.

YENİ MALATYASPOR: 2 - 5 :GALATASARAY

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Murat Akça, Mina, Bülent Cevahir, İssam, Murat Yıldırım (Dk. 66 Ahmet), Donald, Guilherme, Aleksic, Adem (Dk. 66 Ömer), Kamara (Dk. 76 Eren)

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Linnes, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Fernando, Luyindama, Marcao (Dk. 33 Selçuk), Feghouli (Dk. 76 Emre), Diagne (Dk. 80 Mitroglou)

GOLLER: Dk. 45+7 Aleksic (P), Dk. 88 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor) - Dk. 5 Linnes, Dk. 39 Feghouli, Dk. 58 - Dk. 73 Onyekuru, Dk. 83 Mitroglou (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Bülent, Aleksic, Kamara (Evkur Yeni Malatyaspor) - Feghouli, Onyekuru (Galatasaray)