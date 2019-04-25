İBB meclisinden bağımlılıkla mücadele adımı

'AK Parti uyuşturucu ile mücadeleyi engelliyor' kara propagandasını yapanları deşifre eden, AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun, konuya ilişkin yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Bağımlılıkla Mücadele Rehabilitasyon Daire Başkanlığının kurulmasını teklif edeceklerini belirterek, "Bu daire başkanlığın altında bütün bağımlılıkla özel departmanların kurulmasını ve sunacağımız teşkilat şemasıyla mecliste sunup karar çıkartacağımızı ülkemize, İstanbul'a ve bütün sosyal medya fenomenlerine duyuruyorum." dedi.

Tartışma yaşandı

Büyükşehir Belediye Meclisi, 8. dönem 3. toplantısını Saraçhane'deki binada gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğü'nün 2018 Yılı Faaliyet raporlarının ele alındığı toplantıda, gündeme geçilmeden önce komisyon kurulması tartışması yaşandı.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Göksu, yaptığı konuşmada, dünkü meclis toplantısında ihtisas komisyonları konusu görüşülürken CHP'nin gündeme getirdiği iki farklı komisyon kurulması hususunda "çok basit ve ucuz" bir polemiğin yapıldığına şahit olduğunu söyledi.

Keşke, bunu bizimle görüşselerdi

CHP Grubu'ndaki görevlilerin çarşamba gününün kendileriyle görüşmeye geldiklerini ve komisyonlardaki üye sayısını görüştüklerini anlatan Göksu, "Bize geldiklerinde komisyonlardaki üye sayısının 9'dan, 8'e niye düşürdüğümüzü konuştular. Eğer CHP Grubu, uyuşturucu ile mücadele konusunda bir komisyon kuracak hassasiyeti gösteriyorsa, niye görüşmediler? Keşke, bunu bizimle görüşselerdi." diye konuştu.

Var olan 23 ihtisas komisyon arasında yer alan "Sosyal Hizmet Komisyonu'nda" uyuşturucu ile mücadelenin de kapsadığını anlatan Göksu, İBB'nin bu konuda yaptığı çalışmalar hakkında, şu bilgileri verdi:

"İBB bu konuda Yeşilay ile birlikte önemli çalışmalar yapmıştır. İstanbul'da değil, belki Türkiye ve dünyada örnek olabilecek Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beykoz'da rehabilitasyon merkezleri projeleri var. Büyükşehir Belediyesi, gerçekten bu konularda ciddi projeler yürütüyor. Bunu söylerken, şunu ifade etmem gerekiyor: Bağımlılık sadece ve sadece uyuşturucudan devam eden bir problem değildir. Uyuşturucu çok önemli bir problemdir. Ve mutlak suretle gerek yerel yönetimler gerekse merkezi hükümetimize düşen tarihi sorumlulukları vardır. Bu konuda büyük emek ortaya koyarak gayret göstermek zorundayız. Ancak bağımlılık dediğimizde alkol, tütün ve hele hele çağımızın getirmiş olduğu önemli problemlerden biri olan dijital de bağımlılıktır."

AK Parti'nin, uyuşturucu ile mücadele konusunda dikkatli değilmiş gibi bir algı oluşturulduğunu aktaran Göksu, "AK Parti gibi düşüncesinde, siyasal anlayışında, 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışı bulunan bir siyasi hareketin; insanın ruhuna, aklına, bedenine zarar veren her türlü bağımlılıkları reddedeceğini herkes bilir. Bunu yok saymak sadece akla ziyandır.” İfadelerini kullandı.

Bağımlılıkla Mücadele Başkanlığının kurulmasını teklif edeceğiz

Mayıs ayında yapılacak toplantıda üç temel maddeyi gündeme getireceklerini dile getiren Göksu, şöyle konuştu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığının kurulmasını teklif edeceğiz. Bu daire başkanlığın altında bütün bağımlılıkla özel departmanların kurulmasını ve sunacağımız teşkilat şemasıyla mecliste sunup karar çıkartacağımızı ülkemize, İstanbul'a ve bütün sosyal medya fenomenlerine duyuruyorum. İkincisi, bugün var olan 23 ihtisas komisyonumuzdan 'Sosyal Hizmet Komisyonumuzun' adının, 'Bağımlılıkla Mücadele ve Sosyal Hizmetler Komisyonu' olarak değiştirilmesini önümüzdeki ay meclise getirip karara bağlayacağız. Üçüncüsü ise TBMM'de var olan bir komisyonun benzerini, içerisinde uzmanların ve danışmanların olduğu bir 'Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Araştırma Komisyonun' kurulmasını teklif edip karara bağlayacağız. Bu çerçevede İstanbul’da herhangi bir bağımlılıkla mücadele etme anlamında sıkıntı yaşayan her bir ferdini kurtarmak hepimize aittir. Şu anda o girdabın içinde olan çocuklarımızın kurtarılması için de hangi yol haritasını ortaya koymamız gerektiğini geniş raporlar halinde önümüzdeki ay paylaşacağız."