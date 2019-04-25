Elon Musk'a büyük şok! Tesla milyon dolarlık zarar etti

Elon Musk'ın kuruculuğunu üstlendiği Tesla, 2019 yılının ilk çeyreği için 702 milyon dolar zarara girdi.

Tesla'nın 2018'in aynı dönemine göre gelirleri yüzde 37 oranında azaldı. Şirketin büyük bir zarar tablosuyla karşı karşıya olduğu biliniyordu ancak zararın boyutunun 700 milyon doları aşacağı tahmin edilmemişti.

Tesla'nın gelirlerindeki bu sert düşüşün en önemli nedenlerinden biri, şirketin müşterilerine uyguladığı 7 bin 500 dolarlık vergi indirimini yarı yarıya düşürmesi oldu.

Şirket, satışlara olan etkiyi azaltmak adına otomobil fiyatlarında 2 bin dolar indirime gitmişti.

Tesla'nın patronu Elon Musk ise bu olumsuz tablonun aksine gelecek dönemlerde beklentilerinin daha yüksek olduğunu, tablonun böyle kalmayacağını kaydetti.

Tesla, Mart ayı sonuna kadar 63 bin araç sattı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 daha düşük.