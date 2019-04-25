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Sri Lanka Savunma Bakanı istifa etti

Demirören Haber Ajansı
Sri Lanka Savunma Bakanı istifa etti

Sri Lanka Savunma Bakanı Hemasiri Fernando, 21 Nisan’da gerçekleşen 8 patlamanın ardından bugün görevinden istifa etti.

Yerel medya, Sri Lanka Savunma Bakanı Hemasiri Fernando’nun, 21 Nisan Pazar günü 3 kilise, 3 otel ve 2 farklı bölgede meydana gelen ve 359 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından bugün görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, patlamaların ardından daha önce uzatılan sokağa çıkma yasağı, 26 Nisan’a kadar tekrar uzatıldı. Ayrıca, polisin aranan 5 şüphelinin fotoğraflarını yayınladığı belirtilirken; Nuwara Eliya şehrindeki bir kanalda 200 adet fünye bulduğu belirtildi. Bulunan fünyelere dair gözaltı yapılmadığı, incelemelerin ise devam ettiği duyuruldu.

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