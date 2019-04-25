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Kim Jong-Un, 4 diplomatını kurşunlatarak infaz ettirdi! Gerekçesi şaşkınlık yarattı

Kim Jong-Un, 4 diplomatını kurşunlatarak infaz ettirdi! Gerekçesi şaşkınlık yarattı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Trump ile Vietnam'da yapılan zirveden başarısız sonuç çıkmasından sorumlu tuttuğu 4 diplomatını kurşunlatarak infaz ettirdi.

Japon haber sitesi Asia Press gazatesi, Trump ve Kim Jung-un arasında Vietnam'da yapılan zirveden Kuzey Kore'nin, zirve öncesi Amerika'ya bilgi sızdırmak ile suçladığı dört dış işleri diplomatı infaz etti.

Diplomatlar kurşunlanarak infaz edildi

Kim Jung-un'un Trump ile yaptığı zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasını Amerika'ya gizliden bilgi veren diplomatları sorumlu tuttuğu belirtildi. Diplomatların infazı kurşunlanarak yapıldı.

İnfaz Kominist Partisi yetkilileri ve askeri yetkilileri, atış mangası tarafından gerçekleştirilen infazı izlediler.

Kuzey Kore'den açıklama yapılmadı

Kuzey Kore'nin dört diplomatı öldürdüğü haberleri, ticaretle uğraşan bir Japon yetkilinin Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaret sonrası ülkesindeki haber kaynaklarına konuşmasından sonra yayıldı. Şu ana kadar Kuzey Kore yönetiminden infazlar ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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