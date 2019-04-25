Alman basınında çok çarpıcı "Türkiye" çıkışı: Uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

Her fırsatta Türkiye'ye saldıran Alman basını yine Türkiye'yle ilgili skandal bir habere imza attı. Almanya'da yayınlanan Südkurier gazetesi Türkiye'nin AB'den uzaklaşmak için her şeyi yaptığını iddia etti.

Türkiye'deki ekonomik gelişmelere karşı sürekli hazımsızlığını belli eden Almanlar yine sahneye çıktı. Türkiye karşıtlığıyla biline Alman siyasetçi Manfred Weber 'Türkiye'nin asla AB üyesi olamayacağını iddia etti.

Alman Südkurier gazetesi ise Weber'in beyanlarını yorumlayarak "Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor" ifadelerine yer verdi. Südkurier gazetesinin konuyla ilgili yorumu şöyle:

Weber Türkiye'nin olası üyeliği konusunda skandal ifadeler kullandı. Weber; ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve partisinin yükselişinden bu yana Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor'' iddiasında bulundu.