Hakmar Express 550 mağazaya ulaştı

Bölgesel Discount mağazacılığın öncülerinden Hakmar Express, 2007 yılında girdiği Discount mağazacılık sektörüne İstanbul, Kocaeli, Sakarya gibi 3 büyük şehirde ‘Kaliteli Ürün, Uygun Fiyat’ sloganıyla hizmet ağını genişletiyor.

Cuma günü 550. mağazasını Şile’de açacak Hakmar Express, 1200’den fazla ürün çeşidiyle rafta bulunan ürünlerin 300’e yakınını kendi markalarıyla satışını gerçekleştiriyor.

Hakmar Grup iştiraki olan Hakmar Express mağazalarında etten yumurtaya, bakliyattan kuruyemişe, tatlıdan tekstile ürünlerine 11 ayrı markasıyla, grup bünyesinde faaliyet gösteren pek çok şirketi sayesinde müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Önümüzdeki yıl Discount mağaza sayısını artırmayı hedefleyen Hakmar Express, istihdam sayısını arttırmanın yanı sıra mazağa raflarını dolduran yerli ürün gamını genişleterek ülke ekonomisine pozitif kattı sağlayacak.