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Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? 2019

Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? 2019

Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, ramazan pidesinin fiyatının 2,5 TL olacağını söyledi

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Fiyata ilişkin açıklama yapan Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, "Ramazan pidesi 2,5 TL olacak" dedi.

Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, Ankara'da ekmeğe gelen yüzde 25 zammın nedenlerini ve diğer illerdeki ekmek fiyatlarına dair fiyatların seyrini Bloomberg HT'ye değerlendirdi.

Dövizdeki dalgalanma fiyatı etkiledi

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmadan dolayı ekmeğin hammaddesi unda da bir fiyat artışı meydana geldiğine dikkat çeken Kavuncu, zammın gerekli olduğunu belirtti.

"Şu anda tüm Türkiye'de ekmek fiyatlarının zamlanması için çalışmalar sürüyor. İstanbul, Samsun ve Kayseri başta olmak üzere Orta Anadolu'da bu çalışmalar yapılıyor" diyen Kavuncu, ramazan pidesi fiyatıyla ilgili de bilgi verdi.

"Çok da bir zam değil''

Kavuncu, "Ankara'da 2,5 TL olacak ramazan pidesi. Çok da bir zam yapmadık" dedi.

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